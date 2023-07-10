СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил, что Василий Кравец отныне является игроком команды.

СК Днепр-1 объявил о возвращении скандального легионера

Контракт с защитником рассчитан на 3 года. Кравец перебрался в СК Днепр-1 на правах свободного агента, а его последним клубом была Ворскла.

Напомним, что в кампании 2022/23 Кравец отыграл в 25 матчах за Ворсклу, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Свою карьеру Василий начинал в Карпатах, после чего оказался в Испании, где поиграл за Луго, Леганес и хихонский Спортинг.

Карпаты с голом новичка одолели Кривбасс, Довбик снова забил, Кравец сыграл за СК Днепр-1: спарринги клубов УПЛ