"В свое время киевскому Динамо предлагали Кака. Еще до Милана. Знаете, что сказал Йожеф Сабо, который принимал решение? Не подходит под требования современного футбола", – написал российский комментатор Алексей Андронов в своем Telegram.

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Заметим, Кака начинал свою карьеру в бразильском Сан-Паулу, откуда перебрался в Милан. Именно во время выступлений за "россонери" Кака получил "Золотой мяч" (в 2007-м). Из Милана легенда взял курс на Мадрид – в Реал.

После эры в "галактикос" Кака еще снова поиграл за Сан-Паулу и Милан, а также выступал за Орландо, где и завершил футбольную карьеру в декабре 2017 года.

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