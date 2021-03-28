Кака предлагали Динамо, но Сабо его забраковал – российский журналист озвучил странные мотивы
Киевское Динамо однажды имело шансы подписать будущего обладателя "Золотого мяча".
"В свое время киевскому Динамо предлагали Кака. Еще до Милана. Знаете, что сказал Йожеф Сабо, который принимал решение? Не подходит под требования современного футбола", – написал российский комментатор Алексей Андронов в своем Telegram.
Динамо пытается избавиться от Соля – главный претендент столкнулся с трудностями, а форвард уже принял решение
Заметим, Кака начинал свою карьеру в бразильском Сан-Паулу, откуда перебрался в Милан. Именно во время выступлений за "россонери" Кака получил "Золотой мяч" (в 2007-м). Из Милана легенда взял курс на Мадрид – в Реал.
После эры в "галактикос" Кака еще снова поиграл за Сан-Паулу и Милан, а также выступал за Орландо, где и завершил футбольную карьеру в декабре 2017 года.
ЧС-2018, Кака та ФСБ зруйнували життя одного німця: абсолютно дика історія про Росію і "тероризм"