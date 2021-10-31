"Действительно, был такой вариант, что Скрипник летом мог возглавить СК Днепр-1 как главный тренер, но у него контракт с Зарей. Эти моменты никак не зависели от нашего клуба.

Коломойский оценил вероятность своего возвращения в украинский футбол

Все остальные подробности пусть он сам прокомментирует. Все, что могу сказать – не сложилось. Если бы он расторг контракт, он, скорее всего, был бы тренером СК Днепр-1", – сказал Береза ​​в интервью телеграмм-каналу Днепрянин.

Напомним, прошлый сезон днепровский клуб под руководством Игоря Йовичевича завершил на итоговом седьмом месте в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь Заря с Виктором Скрипником завоевала бронзовые медали.