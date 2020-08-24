СК Днепр-1 должен усилиться Булецой и хавбеком Порту, который уже играл в Украине, – журналист

"В СК Днепр-1 должен приехать Луизао. Он уже вроде подписан. Насколько мне известно, Луизао заболел, не знаю, тем ли, что лучше не говорить вслух, но сейчас он болен.

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Должен, я так понимаю, все же вернуться Булеца. Мы ждем этого после Суперкубка, примерно", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, Луизао принадлежит Порту, а прошлый сезон провел в аренде за Ворсклу – 23 матча, 1 гол. Сергей Булеца уже имеет опыт выступлений за СК Днепр-1. Динамо отдавало его в аренду, и чемпион мира U-20 успел помочь команде Дмитрия Михайленко 5 голами и 4 ассистами в 29 поединках сезона 2019/20.

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