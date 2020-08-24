СК Днепр-1 может подписать сразу двух экс-звезд Днепра, которые выходили в финал Лиги Европы

Команду Дмитрия Михайленко могут пополнить бразильцы Дуглас и Матеус, информирует сайт FCDnipro.com.

Заря и СК Днепр-1 могут сменить транслятора

Оба выступали за Днепр, который выигрывал серебряные медали УПЛ и выходил в финал Лиги Европы. 30-летний Дуглас стал свободным агентом после завершения контракта с Шапекоенсе. СК Днепр-1 и раньше пытался пригласить защитника, но возникли разногласия по зарплате. Соглашение 37-летнего Матеуса с китайским Шицзячжуан Юнчан также близко к концу, и опытный форвард якобы не против вернуться в Украину.

Напомним, этим летом СК Днепр-1 уже успел усилиться Владиславом Дубинчаком, Богданом Сарнавским и Артемом Довбиком.

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