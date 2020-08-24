СК Дніпро-1 повинен підсилитися Булецою і хавбеком Порту, який вже грав в Україні, – журналіст

"У СК Дніпро-1 повинен приїхати Луїзао. Він уже, начебто, підписаний. Наскільки мені відомо, Луїзао захворів, не знаю, чи тим, що краще не говорити вголос, але зараз він хворий.

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Повинен, я так розумію, все ж повернутися Булеца. Ми чекаємо цього після Суперкубка, приблизно", – заявив Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Луїзао належить Порту, а минулий сезон провів у оренді за Ворсклу – 23 матчі, 1 гол. Сергій Булеца вже має досвід виступів за СК Дніпро-1. Динамо віддавало його в оренду, і чемпіон світу U-20 встиг допомогти команді Дмитра Михайленка 5 голами та 4 асистами у 29 поєдинках сезону 2019/20.

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