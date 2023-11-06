Матч в Житомире имел статус центрального, ведь встречались лидеры чемпионата. Кривбасс держался на вершине, а Полесье шло всего в одном зачетном балле позади. Результат в данной битве мог оказать огромное влияние на распределение мест в еврокубковой зоне УПЛ – дистанция от первой до четвертой позиции составляла всего два очка.

Первые 20 минут матча откровенно разочаровывали. Обе команды действовали слишком осторожно, пользуясь преимуществами своей сильной обороны. В следующие 20 минут стало немного веселее, однако не намного – фаны увидели мизерное количество острых эпизодов. Два из них стали следствием стандартов.

Впрочем, моменты были очень опасными. Криворожане могли открыть счет на 24-й минуте с углового, который коленом замыкал Бескоровайный. Даниил направлял мяч в правый нижний, но тот пролетел рядом. Полесье ответило ударом Ариэльсона с отскока метров с 22-х (Клищук парировал перед собой и сразу накрыл сферу), а на 31-й минуте гостей спасла штанга – это Шабанов головой завершал навес с корнера.

В целом, в первом тайме Кривбасс выглядел перспективнее в плане использования пространства. Коллектив провел несколько качественных атак без завершения, но с гигантским потенциалом – не хватало только хорошей передачи в завершении. На 39-й же минуте подопечные Юрия Вернидуба таки поймали житомирян. Кузык избежал офсайда и получил прекрасный разрезной пас от Стецькова, после чего реализовал выход один на один. 0:1!

Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Юрий Калитвинцев решил, что пришло время для замен – в раздевалке он снял Янакова, бросив в бой Козака. Кроме того, тренер провел содержательную беседу с футболистами. Об этом можно говорить учитывая мощный старт Полесья во втором тайме.

Всего через минуту после возобновления игры хозяева могли заработать пенальти. Мяч будто бы попал в руку Бескоровайному при подаче с углового, однако вмешательство VAR показало отсутствие гандбола. Еще через четыре минуты Ариэльсон обокрал Бескоровайного перед штрафной – аргентинец сразу же пробил в дальнюю девятку, но мяч прошел рядом с каркасом!

В конце концов, на 54-й минуте Полесье отыгралось. Сработала замена Юрия Калитвинцева. Макуана подхватил мяч на своей половине и протянул его метров на 35, после чего покатил на правый фланг в ноги Козаку. Артем же сместился к линии штрафной и бахнул в ближний угол – 1:1!

Казалось, что вот теперь начнется экшн! Впрочем, ожидания подвели тотально. Обе команды сохраняли неплохую динамику, куда-то бегали, что-то подавали – однако ни одного момента за 30 минут после гола Козака они не создали. Не спасало даже большое количество замен.

Только в эндшпиле встречи болельщики увидели остроту. К сожалению для житомирян, ее создавал только Кривбасс. Так, на 86-й минуте Близничнеко выполнил прострел, который на дальней штанге должен был замыкать Задерака. От пропущенного мяча хозяев спас Чоботенко, который бросился в подкат. Мяч подскочил над линией вратарской, а Бойко снял его с головы Максима.

В компенсированное же время Приходько ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла. Бойко сомкнул ноги и парировал. Этот момент стал последним во встрече – финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Кривбасс сохранил лидерство в чемпионате Украины, оставшись на первой позиции с 27 очками в активе. Полесье остается вторым, имея 26 зачетных баллов – впрочем, подопечных Юрия Калитвинцева уже сегодня может потеснить СК Днепр-1, который отстает на два пункта.