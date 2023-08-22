"Шансы есть, хотя у всех непростые соперники. СК Днепр-1 противостоит Спартак Трнава. Мне повезло поработать в Словакии, познакомиться с местным футболом. В Трнаве хороший стадион, хорошие болельщики, цвета команды защищает много легионеров. Днепрянам будет непросто, учитывая трансфер Довбика, отставку Кучера, но шансы оцениваю как 50 на 50.

Динамо – Бешикташ: где смотреть матч Лиги конференций

Бешикташ считают фаворитом в матче с Динамо. Но убежден, что Луческу и команда хорошо подготовятся к этому противостоянию. Прогнозирую попадание киевлян в групповой турнир Лиги конференций.

Заря, считаю, сделает правильные выводы из поражения СК Днепр-1 от Славии и даст бой чехам. Важно, что даже при отрицательном результате луганский клуб все равно продолжит борьбу в еврокубках. Этот психологический момент может положительно сказаться на игре подопечных Лалатовича", – сказал Ковалец в комментарии FootBoom.

Напомним, СК Днепр-1 свой поединок в еврокубках проведет в среду, 23 августа, в 19:30. Динамо и Заря сыграют в четверг, 24 августа, в 20:00.

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