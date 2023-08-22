"Шанси є, хоча у всіх непрості суперники. СК Дніпро-1 протистоїть Спартак Трнава. Мені пощастило попрацювати у Словаччині, познайомитись з місцевим футболом. У Трнаві хороший стадіон, хороші уболівальники, кольори команди захищає багато легіонерів. Дніпрянам буде непросто з огляду на трансфер Довбика, відставку Кучера, але шанси оцінюю як 50 на 50.

Динамо – Бешикташ: де дивитися матч Ліги конференцій

Бешикташ вважають фаворитом у матчі з Динамо. Але переконаний, що Луческу і команда добре підготуються до цього протистояння. Прогнозую потрапляння киян в груповий турнір Ліги конференцій.

Зоря, вважаю, зробить правильні висновки із поразки СК Дніпро-1 від Славії й дасть бій чехам. Важливо, що навіть за негативного результату луганський клуб все одно продовжить боротьбу в єврокубках. Цей психологічний момент може позитивно позначитись на грі підопічних Лалатовіча", – сказав Ковалець у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 свій поєдинок у єврокубках проведе у середу, 23 серпня, о 19:30. Динамо і Зоря зіграють у четвер, 24 серпня, о 20:00.

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