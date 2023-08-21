Четвертый тур чемпионата Украины не мог не понравиться болельщикам: фиаско Динамо с Черноморцем, упущенная победа Шахтера над Кривбассом и отставка Александра Кучера после сенсационного поражения от новичка УПЛ – Оболони. Об интригах украинского первенства, будущем тренере СК Днепр-1, перспективах нынешнего лидера – Руха и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

"Суркіс перепитував, чи я хочу йти з Динамо": суперсаб Кривбасу – про гол Шахтарю, лінивого Рикуна і зіркового батька