СК Днепр-1 – главный претендент на бронзу и перспективная третья сила чемпионата в ближайшие годы. Именно об этом постоянно говорили летом ещё после появления клуба во Второй лиге, однако в первом сезоне в элите "спортклубовцы" не вышли даже в верхнюю шестёрку, а во втором "желто-чёрные" идут рядом с аутсайдерами. Дебютный год в УПЛ можно списать на обкатку, но в текущем розыгрыше команду откровенно лихорадит – она ​​стартовала с шестиматчевой серии без побед, сменила Дмитрия Михайленко на Игоря Йовичевича, выиграла с ним два матча и после этого проиграла три последующих. При этом последними обидчиками днепровцев стали не лидеры, а такие мастодонты, как Минай и Колос.

Правда, статистика говорит, что СК Днепр-1 совсем не безнадёжен. По ожидаемым очкам коллектив идёт седьмым в таблице (а не одиннадцатым), наиграв на 14 зачётных баллов (а не на 8, как в реальности). С реализацией у команды всё в порядке, однако "спортклубовцы" пропустили аж на 6,24 голов больше, чем ожидалось – да, здесь есть вопросы к обороне, но ещё большие сомнения вызывает Сарнавский. У Богдана худшая статистика голкиперов в УПЛ – нельзя сказать, что Богдан привозит, но он точно не спасает, пропуская много ударов с периметра штрафной.

Впрочем, стоит отметить и проблемы СК Днепр-1 с психологией. Команда патологически сыплется после пропущенных голов – тот же Богданов из Колоса говорил, что после забитого пенальти на Днепр Арене ковалёвцам стало проще. В Ужгороде "желто-чёрные" пропустили "в раздевалку" и поплыли сразу же после перерыва, получив глупое удаление и три гола от Миная. В техническом аспекте и при позиционной работе днепровцы выглядят прилично (чего только гол в ворота Динамо стоит), но характер игрокам почему-то не завезли.

В соперниках у СК Днепро-1 такой же побитый коллектив. Шахтер провалил последние три поединка, пропустив десять голов от Боруссии М и расписав неожиданную ничью с Александрией в УПЛ – причём удивляет даже не сама осечка, а тот факт, что Банада забил "горнякам" в четвёртом поединке подряд.

Все эти провалы поставили громкие вопросы касательно компетентности Луиша Каштру и системного кризиса в Шахтере. Каждый второй журналист уже высказал своё авторитетное мнение в этом вопросе – и по многим пуктам критики трудно не согласиться. Успех с Реалом стал случайностью, от перспективной тактики низкого блока отказались, а старая система игры читается даже Владимиром Шараном. Пять ничьих в десяти стартовых турах УПЛ – это катастрофа.

Следует понимать, что подобные разговоры сильно подогреваются отставанием от Динамо в три очка и двумя подряд разгромами в ЛЧ. Вряд ли в 2020-м "горняки" успеют исполнить что-то фантастическое, но если Шахтер круто размажет ближайших соперников в УПЛ – критика чуть стихнет. Причем размазать нужно не так, как в Классическом, когда в большинстве команда устроила разгром с двух ударов.

Впрочем, для подопечных Луиша Каштру сейчас важно не сбивать давление СМИ, а просто победить. Киевлян нельзя отпускать в ещё больший отрыв, да и безвыигрышная серия чемпиона достигла недопустимых масштабов. Сегодня Шахтер должен быть очень злым.

Кадровая ситуация

У СК Днепр-1 проблемы с составом масштабные. Во-первых, из-за дисквалификации не сыграет Хобленко. Во-вторых, по условиям аренды не смогут выйти на поле Игнатенко и Пихалёнок. Кроме того, на самоизоляции находятся Кравченко и Адамюк. Словом, пробоин много, однако всех этих исполнителей Игор Йовичевич может заменить достаточно качественными футболистами.

Шахтеру из-за травм не помогут Исмаили, Коноплянка и Корниенко. На дисквалификацию нарвался Мораес, а вот Кривцов и Хочолава на выезд не поедут – причины их отсутствия не сообщаются. Зато в заявку вернулся Коваленко – впрочем, его участие в матче пока находится под вопросом.

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Шахтер

СК Днепр-1: Сарнавский – Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак – Батагов, Когут – Назаренко, Ди Франко, Чичиков – Довбик

Шахтер: Пятов – Додо, Витао, Бондар, Матвиенко – Степаненко, Маркос Антонио – Тете, Алан Патрик, Соломон – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

СК Днепр-1 точно даст бой Шахтеру. В родных стенах "спортклубовцы" уверенно били Десну и возили Ворсклу, да и с Колосом и Мариуполем они начинали здорово – а Шахтер, между тем, пропускает практически в каждом матче. Прошить оборону "горняков" сейчас под силу даже Мариуполю, поэтому какие-то шансы на сенсацию у днепровцев будут.

Впрочем, вряд ли подопечные Игоря Йовичевича готовы отбирать очки у чемпиона. Проблема не только в разнице в классе, а и в том, что СК Днепр-1 слишком легко пропускает голы, после чего непременно "плывёт" – а в матче с Шахтером пропущенные голы точно будут. При этом следует понимать, что "горняки" будут максимально мотивированы на победу – им необходимо реабилитироваться за позор в последних турах.

При таких условиях надеяться на сенсацию наивно. Шахтер выиграет этот поединок.