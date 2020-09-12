"Мы готовились, изучили Днепр-1. Игроки выполнили то, что мы просили, забили нужный гол. После второго гола сразу пропустили со стандарта – это наша проблема.

СК Днепр-1 – Олимпик – 1:3 – видео голов и обзор матча

Забили третий и, считаю, одержали заслуженную победу. Еще раз скажу, что Днепр-1 хорошо играл, вдесятером пытались исправить ситуацию, но мы оказались сильнее.

К нам пришли два молодых футболиста. Бенито вышел сегодня и сыграл, считаю, очень классно, помог команде во всем.

Задача на сезон? Прежде всего, добиваться положительного результата в каждой игре. И попасть в шестерку", – цитирует наставника Олимпика Игоря Климовского сайт СК Днепр-1.

Напомним, Олимпик одержал уверенную победу над СК Днепр-1 на выезде (3:1). К слову, двумя ассистоми отличился Бенито, права на которого принадлежат Динамо.

Олимпик на выезде уверенно победил СК Днепр-1 – арендованный у Динамо хавбек отдал два ассиста