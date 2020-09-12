СК Дніпро-1 – Олімпік: Климовський відзначив класну гру Беніто
Головний тренер Олімпіка Ігор Климовський прокоментував поєдинок проти СК Дніпро-1 та оцінив дії новачків.
"Ми готувалися, вивчили Дніпро-1. Гравці виконали те, що ми просили, забили потрібний гол. Після другого голу одразу пропустили зі стандарту – це наша проблема.
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Забили третій і, вважаю, здобули заслужену перемогу. Ще раз скажу, що Дніпро-1 добре грав, вдесятьох намагалися виправити ситуацію, але ми виявилися сильнішими.
До нас прийшли два молодих футболісти. Беніто вийшов сьогодні та зіграв, вважаю, дуже класно, допоміг команді у всьому.
Завдання на сезон? Перш за все, досягати позитивного результату у кожній грі. І потрапити до шістки", – цитує наставника Олімпіка Ігоря Климовського сайт СК Дніпро-1.
Нагадаємо, Олімпік здобув впевнену перемогу над СК Дніпро-1 на виїзді (3:1). До слова, двома асистами відзначився Беніто, права на якого належать Динамо.
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