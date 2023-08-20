СК Дніпро-1 вчиться жити без Артема Довбика. У матчі з Поліссям, в Празі й проти Миная досвід виявився травматичним – команда слабко просувала м'яч, створювала мізерну кількість моментів і здобула всього одну перемогу. Та й ту завдяки лонгшоту в компенсований час. Витягувати систему дистрибуції "жовто-чорних" на собі намагався Піхальонок, без якого все розвалюється остаточно.

Втім, у матчі-відповіді зі Славією ми побачили зовсім іншу команду. Центрбеки не боялись протягувати м'яч між лініями, входили у простір на чужій половині й віддавали точні діагоналі. Вінгери відкривались у центрі й разом з Піхальонком створювали варіативність для передач, відкриваючи фланги для вривань фулбеків. Загальний дух гри СК Дніпра-1 змінився – колектив хоч і допустив чимало помилок, однак не боявся ризикувати.

Як наслідок, і моментів було вдосталь, і результат приємний – заслужена нічия. Значить, у Олександра Кучера ще не все втрачено? Будемо дивитись, але це вже не перший хороший поєдинок після провалів. Аналогічна історія трапилась і в матчі-відповіді з Панатінаїкосом. Значить, робота над помилками ведеться, хоча завершити гру без пропущених голів ніяк не вдається.

Конкретно ж перед зустріччю з Оболонню "жовто-чорні" мають кілька проблем. По-перше, необхідно правильно розподілити сили, адже попереду вирішальні матчі осені проти Спартак Трнави. По-друге, треба зіграти без кількох лідерів – Адамюк і Бланко травмувались перед грою зі Славією в Кощіце й не потрапили на фото з вчорашнього тренування. Як і Мірошніченко.

Крім того, на дискваліфікацію нарвались Гуцуляк і Сарапій. Втім, усім цим футболістам є нормальна заміна – принаймні, нормальна для поєдинку з Оболонню.

"Пивовари" ж все більше наштовхують на думку, що передсезонні прогнози виявились правильними. Киянам буде важко в новому сезоні. Валерій Іващенко витискає максимум із першолігового складу – ця команда дуже вперта й непоступлива, вона часто карає за помилки й тримається у грі до кінця, але поки має дві поразки й нічию із сумарним рахунком 1:6. І два дурних вилучення у двох останніх турах (їм мало б бути три, однак з Колосом вчасно замінили Мороза).

Втім, варто відзначити і рівень суперників Оболоні – проти Динамо й нинішнього Чорноморця шансів об'єктивно мало, та і ковалівці зараз вкрай непрості. Можливо, далі у "зелено-білих" справи підуть краще, але до матчів проти лідерів чемпіонату підопічні Валерія Іващенка готові тільки психологічно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мірошніченко (під питанням), Адамюк (під питанням), Бланко (під питанням), Третьяков, Волинець

Дискваліфіковані: Гуцуляк, Сарапій – Карась

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Оболонь

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Пасіч, Сваток, Кравець, Каплієнко – Бабенко, Горбунов – Лєднєв, Піхальонок, Рубчинський – Філіппов

Оболонь: Федорівський – Фатєєв, Приймак, Лук’янчук, Осман – Черненко, Мороз – Мединський, Слободян, Прокопенко – Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Оборона СК Дніпра-1 є не менш солодкою булочкою, ніж нинішня оборона Динамо. А "пивовари" захисників Мірчі Луческу прямо-таки відвозили – саме тому списувати Оболонь до стартового свистка не варто. Тим паче, що команда Олександра Кучера атакує не настільки потужно, як "біло-сині".

Якщо у "спортклубівців" виникли проблеми з Поліссям та Минаєм, то і зараз слід готуватись до важкого протистояння. Втім, досі дніпровці не знали поразок у чемпіонаті – при всіх проблемах, вони витискали необхідний результат, а після матчу-відповіді зі Славією у цей колектив знову хочеться вірити. Тим паче, що в обороні Оболонь теж не феєрить, допускаючи вкрай грубі помилки.

Враховуючи вищезазначені фактори та різницю в потенціалі команд, можна очікувати на перемогу СК Дніпра-1. Але ставка доволі ризикована – сенсація тут цілком ймовірна.

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