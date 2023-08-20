Шахтер выдал очень неоднозначный старт чемпионата. В целом убедительная победа над Металлистом 1925 прошла при довольно примитивной тактике в атаке, которой уже не хватило на Верес – там была заслуженная ничья. В предыдущем же туре "горняки" едва не упустили преимущество в два гола над Александрией, хотя первый тайм оказался идеальным с точки зрения организации прессинга и позиционного наступления. Это была лучшая версия дончан при Патрике ван Леувене.

Характерной особенностью всех трех матчей стал резкий спад после перерыва – особенно в последние полчаса, когда соперники уже откровенно владели инициативой. Кроме того, вновь стали очевидными проблемы дончан в обороне на своей половине без мяча. Команда уверенно защищается владением, но при его отсутствии начинает допускать грубые ошибки. На стандартах и подачах тоже все печально.

Отчасти такие слабые выступления объясняются кадровыми проблемами Шахтера. В лазарете до сих пор пребывают Швед, Конопля и Бондарь, а Судаков только-только начал тренировки по индивидуальной программе. Впрочем, на этой неделе дело сдвинулось в сторону улучшения – с дисквалификаций вернулись Бондаренко, Ракицкий и Корниенко, а Степаненко уже три дня как работает в общей группе.

"Горнякам" на старте сезона критически не хватало профильного опорника и левого защитника. Бондаренко и Назарина – игроки другого профайла, а Топалов в роли фулбека впечатлить не смог (и это еще мягко сказано). Теперь Патрик ван Леувен может как довериться Корниенко, так и перевести Матвиенко слева, открыв позицию в центре защиты для Ракицкого.

А еще есть Чигринский. Таким образом, у Шахтера будет аж три центрбека с мощным первым пасом, прямо как Пепа Гвардиолы. Впрочем, без Судакова все равно непросто – Георгий добавлял гибкости и эффективности практически во всех фазах продвижения мяча, да и завершение у него топовое. "Горнякам" очень нужны эти качества на чужой половине, ведь Кривбасс неоднократно доказывал умение качественно закрываться.

В предыдущем сезоне подопечные Юрия Вернидуба проиграли Шахтеру на выезде с минимальным счетом, а весной дома держали заслуженные 0:0 до 58-й минуты. Тогда Судакову удался фантастический лонгшот в девятку. Количество моментов у ворот криворожан от того не увеличилось, пока они не стали раскрываться в последней 10-минутке.

С тех пор Кривбасс особо не изменился. Это все такой же простой, но физически мощный и грамотно организованный коллектив с хорошими футболистами, способный качественно закрываться и контратаковать. Опасны криворожане и на стандартах – здесь много высоких игроков, плюс команда неплохо насыщает зоны подбора.

Что наиболее важно, их "мужицкий" стиль приносит нормальный результат – у подопечных Юрия Вернидуба на старте сезона две победы в трех матчах. Минимальное поражение в Александрии произошло при ничейном футболе и не выявило критических проблем в игре (кроме общей простоты), а победы над ЛНЗ (2:0) и Зарей (3:1) оказались максимально уверенными. Not bad.

Кадровая ситуация

Травмированы: Семенов, Якимец, Соса, Шевченко – Бондарь, Судаков, Конопля, Петряк, Швед, Борячук, Тотовицкий

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Шахтер

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Задерака, Лунев, Хомченовский – Кожушко

Шахтер: Ризнык – Гочолейшвили, Чигринский, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Крыськив, Бондаренко, Сикан – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

На легкую прогулку Шахтер точно не может рассчитывать. Соперник не только качественно защищается и контратакует, но и пытается превратить поле в филиал ада. Жесткая контактная борьба, перманентное давление Вернидуба на арбитров (когда-то он точно их побьет), постоянная готовность отбросить мяч и начать выяснять отношения – это тоже Кривбасс. Этот подход имеет сомнительную эффективность на дистанции, но конкретно в одном матче против гранда имеет смысл.

Постоянные выключения Шахтера по перерыве тоже должны тревожить Патрика ван Леувена, но вряд ли это будет продолжаться вечно. Более важно, что донетчане испытывали трудности со взломом оборонительных блоков – с Александрией уже было легче, однако там и соперник не отсиживался, стараясь накрывать высоко. И небезуспешно, если говорить о втором тайме. С другой стороны, "горняки" все равно забивают в каждой игре, особенно опасно выглядя в воздухе (а это важно для матча с Кривбассом).

Первый тайм против Ротань-стайла показал потенциал Шахтера и качественную работу над ошибками. Команда медленно прогрессирует, но пока что выборка матчей слишком мала для дальновидных выводов – а минусов остается так много, что мы рискнем поставить на ничью.

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