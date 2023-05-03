Вероятно, сегодня комментаторы снова будут рассказывать о дерби Днепра и Металлиста, которое когда-то было лучшим в УПЛ. Не слушайте их – нынче встречаются совсем другие клубы. "Спортклубовцы" создавались будто бы с нуля и провозглашают совсем другие ценности, а "желто-синие" начинали в качестве клуба "Металл". Оба при этом обошли неприятные нюансы при принятии в ПФЛ.

Отбросим лирику и вернемся к сегодняшнему поединку. Ситуация у обоих коллективов простая – нужно набирать очки. Причем в случае с СК Днепр-1 речь идет исключительно о победе, ведь Шахтер держится на дистанции в пять зачетных баллов. Да, у подопечных Александра Кучера есть игра в запасе и встреча с "горняками" через несколько недель, но они не будут иметь смысла в случае провала с Металлистом.

А призрак осечки ходит за "спортклубовцами" не первый день. Почти в каждом туре днепровцы сталкиваются с ощутимыми проблемами как в атаке, так и при обороне. То команда долгое время не создает моменты, то теряет преимущество в счете на ровном месте – даже 2:0 с аутсайдером для "желто-черных" не является гарантией успеха. Пропустить два гола из трех ударов – норма для СК.

Впрочем, преимущество в классе и кадровом потенциале таки сказывается. Довбык забил уже 20-й гол в УПЛ, Пихаленок второй в УПЛ по ассистам (после Судакова), а в последнее время разыгрался и Когут. В активе Игоря – решающий ассист в матче со Львовом, победный гол в ворота Руха на последних секундах и шедевр с Ингульцом.

У Металлиста ситуация диаметрально противоположная. Харьковчане не выиграли ни одного поединка во втором круге УПЛ, да и вообще последняя победа произошла аж 16 туров назад – в октябре над Ворсклой. Как следствие, "желто-синие" выпали в зону прямого вылета, а спасительная 12-я строчка уже отдалилась на четыре зачетных балла. Впрочем, до зоны переходных матчей не хватает всего одного.

Твит Когута 8-летней давности

Козырем подопечных Перицы Огненовича является чрезвычайная жажда жизни. Они отбирали очки у Александрии и Колоса, держали "нули" с Шахтером до 60-х минут и выдали 5:5 в явно проигрышной встрече с Вересом. Ворскле уступили со счетом 2:3 (но полтавчане имели три пенальти), а в поединке с Динамо "желто-синие" удерживали интригу до самого эндшпиля.

Словом, СК Днепр-1 может столкнуться с серьезными проблемами, хотя в целом Металлист выглядит обреченным на вылет. Если команда Александра Кучера желает стать чемпионом, то побеждать харьковчан необходимо без каких-либо "но".

Кадровая ситуация

Травмированы: Амаш, Лучкевич, Пурита (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: Бланко – Романюк

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Металлист

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Матаррита – Бабенко, Когут – Гуцуляк, Пихаленок, Пеглоу – Довбик

Металлист: Ермолов – Самуэль, Пати, Порох, Коррал, Картушов – Бойчук, Панасенко, Ралюченко, Наумец – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Металлист доказал способность создать проблемы любому сопернику, но не доказал способности забирать очки у лидеров. Максимум "желто-синих" прямо сейчас – это зацепиться за ничью с середнячком. Команда слишком слаба для противостояния с СК Днепр-1.

Мы ставим на победу "спортклубовцев", хотя от них всегда можно ожидать неприятных сюрпризов. Рано или поздно за нестабильность накажут по-взрослому – но вряд ли это сделает Металлист.

Шахтер – Минай: анонс матча УПЛ