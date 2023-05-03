Много говорить о Шахтере перед матчем с Минаем не приходится. Ситуация максимально простая – СК Днепр-1 висит на хвосте, держась в пяти очках позади при игре в запасе и личной встрече с "горняками" через несколько недель. В таких условиях даже ничья не устраивает дончан. Каждая осечка может стать фатальной.

Разница в классе между "оранжево-черными" и Минаем очевидна, но не стоит спешить с выдачей трех зачетных баллов Игорю Йовичевичу. Во-первых, закарпатцев тренирует Владимир Шаран, а он в своей карьере не раз бил Шахтер. Во-вторых, сегодня он выставит "автобус" – а "горняки" в последних турах проявили значительные трудности при взломе низких блоков.

В-третьих, "лисы" довольно опасны на контратаках, да и эпизодический прессинг они включают регулярно. Проблем, однако, хватает даже в матчах против аутсайдеров. Минайцы плохо конвертируют свое преимущество в голы (хотя моменты есть), регулярно допускают странные ляпы у собственных ворот и банально не выдерживают свой темп в течение всего матча. Проще говоря, команде Владимира Шарана не хватает класса.

А вот у Шахтера этого класса вагон. Именно благодаря преимуществу в кадровом потенциале и относительно слаженной системе позиционного наступления донетчане одерживали победы в последних матчах. Да, долгое время было трудно. Долгое время не возникало качественных моментов – однако затем Игор Йовичевич проводил замены, перемещал игроков по схеме, а команда добавляла в интенсивности. И вуаля!

Посмотрим, как будет на этот раз. "Оранжево-черные" сегодня сыграют на "Минай-Арене", а не на ужгородском "Авангарде" – такого еще не было. К тому же, последний свой матч на Закарпатье против Миная "горняки" выиграть не смогли.

Кадровая ситуация

Травмированы: Крыськив, Ризнык, Петряк – Кравчук (под вопросом), Воробчак

Дисквалифицированные: Гончар, Колесник (Минай)

Могут не сыграть: Булеза (Минай; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Минай – Шахтер

Минай: Бандура – Немчанинов, Мельник, Горин – Рогозинский, Витенчук, Шишка, Трубочкин – Твердохлеб, Вишневский, Гечев

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Назарина – Швед, Бондаренко, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Предыдущая встреча между этими коллективами завершилась разгромной победой Шахтера. Тогда "горняки" выглядели несколько лучше, чем сейчас, однако то же самое касается Миная – кадровые потери у закарпатцев очень серьезные. Именно поэтому разгром не удивит, но мы все же поставим на более умеренную победу.

Любой другой результат станет сенсацией. Владимир Шаран умеет дарить ее в матчах с грандами, но сегодня это сделать особенно трудно.

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