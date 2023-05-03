Ймовірно, сьогодні коментатори знову розказуватимуть про дербі Дніпра й Металіста, яке колись було найкращим в УПЛ. Не слухайте їх – нині зустрічаються зовсім інші клуби. "Спортклубівці" створювались ніби-то з нуля і проголошують зовсім інші цінності, а "жовто-сині" починали в якості клубу "Метал". Обидва при цьому обійшли неприємні нюанси при прийнятті в ПФЛ.

Відкинемо лірику й повернемось до сьогоднішнього поєдинку. Ситуація у обох колективів проста – потрібно набирати очки. Причому у випадку з СК Дніпром-1 мова йде виключно про перемогу, адже Шахтар тримається на дистанції у п'ять залікових балів. Так, у підопічних Олександра Кучера є гра в запасі та зустріч з "гірниками" через кілька тижнів, але вони не матимуть сенсу у випадку провалу з Металістом.

А привид осічки ходить за "спортклубівцями" не перший день. Майже у кожному турі дніпровці стикаються з відчутними проблемами як в атаці, так і при обороні. То команда довгий час не створює моменти, то втрачає перевагу в рахунку на рівному місці – навіть 2:0 з аутсайдером для "жовто-чорних" не є гарантією успіху. Пропустити два голи з трьох ударів – норма для СК.

Втім, перевага в класі та кадровому потенціалі таки дається взнаки. Довбик забив вже 20-й гол в УПЛ, Піхальонок другий в УПЛ за асистами (після Судакова), а останнім часом розігрався і Когут. В активі Ігора – вирішальний асист у матчі зі Львовом, переможний гол у ворота Руха на останніх секундах та шедевр з Інгульцем.

Твіт Когута 8-річної давнини

У Металіста ситуація діаметрально протилежна. Харків'яни не виграли жодного поєдинку в другому колі УПЛ, та і загалом остання перемога сталася аж 16 турів тому – в жовтні над Ворсклою. Як наслідок, "жовто-сині" випали у зону прямого вильоту, а рятівна 12-та сходинка вже віддалилась на чотири залікових бали. Втім, до зони перехідних матчів не вистачає всього одного.

Козирем підопічних Періци Огнєновіча є надзвичайна жага до життя. Вони відбирали очки у Олександрії та Колоса, тримали "нулі" з Шахтарем до 60-х хвилин і видали 5:5 у явно програшній зустрічі з Вересом. Ворсклі поступилися з рахунком 2:3 (але полтавці мали три пенальті), а в поєдинку з Динамо "жовто-сині" втримували інтригу до самого ендшпілю.

Словом, СК Дніпро-1 може зіткнутись із серйозними проблемами, хоча загалом Металіст виглядає приреченим на виліт. Якщо команда Олександра Кучера бажає стати чемпіоном, то перемагати харків'ян необхідно без будь-яких "але".

Кадрова ситуація

Травмовані: Амаш, Лучкевич, Пуріта (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Бланко – Романюк

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Металіст

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Матарріта – Бабенко, Когут – Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

Металіст: Єрмолов – Самуель, Паті, Порох, Коррал, Картушов – Бойчук, Панасенко, Ралюченко, Наумець – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Металіст довів здатність створити проблеми будь-якому супернику, але не довів здатності забрати очки у лідерів. Максимум "жовто-синіх" прямо зараз – це зачепитись за нічию з середнячком. Команда занадто слабка для протистояння з СК Дніпром-1.

Ми ставимо на перемогу "спортклубівців", хоча від них завжди можна очікувати на неприємні сюрпризи. Рано чи пізно за нестабільність покарають по-дорослому – але навряд чи це зробить Металіст.

Шахтар – Минай: анонс матчу УПЛ