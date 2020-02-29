СК Днепр-1 – Динамо: удаление Буяльского стало самым быстрым в истории киевлян в чемпионатах Украины

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский установил сомнительный рекорд в матче 20-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

Удаление Виталия Буяльского в матче против СК Днепр-1 стало самым быстрым для Динамо за все время участия в чемпионатах Украины, информирует официальный сайт киевлян.

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Хавбек увидел перед собой красную карточку уже на 6 минуте встречи, когда арбитр Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора момента фола Буяльского против игрока соперника Вакулко приняла решение об удалении полузащитника киевлян.

Напомним, СК Днепр-1 неожиданно обыграл Динамо (3:1), а героем встречи стал Супряга, который записал в свой актив хет-трик.

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