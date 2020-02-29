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СК Днепр-1 – Динамо: удаление Буяльского стало самым быстрым в истории киевлян в чемпионатах Украины

19:45 86 Читати українською
СК Днепр-1 – Динамо: удаление Буяльского стало самым быстрым в истории киевлян в чемпионатах Украины
Виталий Буяльский / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский установил сомнительный рекорд в матче 20-го тура УПЛ против СК Днепр-1.

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

Удаление Виталия Буяльского в матче против СК Днепр-1 стало самым быстрым для Динамо за все время участия в чемпионатах Украины, информирует официальный сайт киевлян.

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Хавбек увидел перед собой красную карточку уже на 6 минуте встречи, когда арбитр Екатерина Монзуль после просмотра видеоповтора момента фола Буяльского против игрока соперника Вакулко приняла решение об удалении полузащитника киевлян.

Напомним, СК Днепр-1 неожиданно обыграл Динамо (3:1), а героем встречи стал Супряга, который записал в свой актив хет-трик.

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СК Днепр-1 - Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев
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