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СК Дніпро-1 – Динамо: вилучення Буяльського стало найшвидшим в історії киян в чемпіонатах України

19:43 590 Читать на русском
СК Дніпро-1 – Динамо: вилучення Буяльського стало найшвидшим в історії киян в чемпіонатах України
Віталій Буяльський / ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський встановив сумнівний рекорд в матчі 20-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

Вилучення Віталія Буяльського у матчі проти СК Дніпро-1 стало найшвидшим для Динамо за весь час участі в чемпіонатах України, інформує офіційний сайт киян.

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Хавбек побачив перед собою червону картку вже на 6 хвилині зустрічі, коли арбітр Катерина Монзуль після перегляду відеоповтору моменту фолу Буяльського проти гравця суперника Вакулка прийняла рішення про вилучення півзахисника киян.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 несподівано обіграв Динамо (3:1), а героєм зустрічі став Супряга, який записав до свого активу хет-трик.

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Теги
СК Дніпро-1 - Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський Динамо Динамо
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