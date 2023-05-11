СК Днепр-1 активнее начал игру, поскольку днепрянам необходима была победа для борьбы за чемпионство. Впрочем, голов не было до 22 минуты, когда Назаренко заработал спорный пенальти после толчка в плечо от соперника. Споры из-за этого возникли и на тренерской скамейке – из-за этого красный свет увидел перед собой Руслан Ротань и помощник Александра Кучера.

Днепр-1 не смог вернуть лидерство в УПЛ – Александрия удержала ничью, несмотря на удаление Ротаня и скандальное пенальти

А пенальти уверенно реализовал Артем Довбик. Днепряне вели в счете аж 4 минуты – Рыбалка классно навесил со штрафного, а Ковалец головой переправил мяч в ворота. После перерыва классную возможность упустил Танковский, а Шевченко под конец игры справился с выстрелом Пихалёнка.