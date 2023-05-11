СК Днепр-1 и Александрия должны были провести этот матч еще в 1-м туре, но тогда днепровцы играли в еврокубках. Встречу перенесли на 23 ноября, однако из-за воздушных тревог сыграли только 9 минут. О назначении даты доигровки клубы не могли договориться до мая – и вот, наконец, произошло историческое событие.

В случае победы подопечные Александра Кучера не только догнали бы Шахтер по очкам, но и вышли на первую позицию. Желание выиграть было настолько большим, что уже через 11 минут после стартового свистка Назаренко заработал пенальти! Александр сделал все мастерски – только почувствовал прикосновение руки на плече и сразу же завалился.

11-метровый выглядел откровенно натянутым. Такие можно ставить каждые 5 минут. Кстати, его назначил тот же арбитр, который судил подозрительный матч днепровцев против фарм-клуба (Металлист, 5:0).

А в минувшие выходные произошел скандал с пенальти для СК Днепра-1 в матче с Черноморцем – фол произошел еще за пределами штрафной. Конечно же, на таком фоне все заговорили о внефутбольных интригах.

Возможно, именно из-за такого фона "взорвался" Ротань, который побежал в техническую зону Днепра выяснять отношения. Футболист "спортклубовцев" Пеглоу оттолкнул коуча – в конце концов, перепалка завершилась удалением Руслана Петровича и Вадима Комардина (представителя тренерского штаба), а вот Пеглоу остался в игре. Скандалище!

Довбик чрезвычайно легко реализовал 11-метровый, однако всего через четыре минуты справедливость была восстановлена. Александрия заработала стандарт на правом фланге, Рыбалка выполнил классную подачу, а Ковалец замкнул ударом головой – 1:1!

В следующие 20 минут игра не радовала высоким качеством. СК Днепр-1 организовал на 30-х минутах три удара по воротам, однако все прошли с границы штрафной, с неудобных позиций, да и исполнение подкачало. Только выстрел Довбыка с левого края с натяжкой претендует на память – мяч пролетел над каркасом, хотя Шевченко все контролировал.

Александрия же выглядела так, будто футболисты впервые видят друг друга. Показательным был один из стандартов, когда Рыбалка не смог отдать нормальный пас на ближнего – а Ковалец, похоже, вообще не ждал передачи. Похожие ошибки допускал и голкипер Шевченко, несколько раз выкативший пас в ноги соперниками.

Тем не менее, в компенсированное время Скорко удался шикарный выстрел метров с 26-ти в левый нижний угол, да еще и с отскоком от газона. Рыбак парировал! В конце концов, отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Первая половина второго тайма – настоящая классика УПЛ. Огромное количество подач, спешка, матерщина, но всего один удар за 25 минут. Да и тот был произведен после навеса с углового. Михайленко замыкал у ворот Днепра-1, однако мяч прошел почти параллельно воротам.

Следующие 20 минут были не намного лучше, хотя свежих футболистов на поле уже было достаточно. У "аграриев" еще после перерыва вышел Мустафаев, а на 71-й минуте Ковальца заменил Кулаков. Александр Кучер в середине тайма выпустил Пеглоу, Пасича и Танковского.

Последний мог вывести СК Днепр-1 вперед на 75-й минуте. Вячеслав остался забытым защитниками, получил передачу от Пихаленка и ворвался левый край штрафной, после чего пробил низом. Шевченко парировал, а Александрия ответила на 81-й ударом из-за пределов штрафной площади – Мустафаев попытался перебросить Рыбака, но голкипер перевел мяч над каркасом.

На эндшпиль встречи Александр Кучер бросил в бой Когута и Хайнера. Давление на Александрию усилилось, а моменты начали сыпаться один за другим. Сначала Гуцуляк замкнул подачу с углового, пробив головой в ближний угол – Шевченко справился. Затем Когут стрелял метров с 16-ти после скидки от Довбыка – Никита спас и здесь! Еще через минуту с дистанции мощно приложился Пэглоу, но Бабогло героически бросился под мяч (а могло и в угол полететь).

Однако после этого моментов уже не возникало, поэтому финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью. СК Днепр-1 остается на второй позиции!

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