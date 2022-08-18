СК Днепр-1 – АЕК Ларнака: команды определились с формой на матч Лиги Европы
Команды определились, в каком цвете выйдут на поединок квалификации в групповой этап Лиги Европы.
Днепряне сыграют в привычных темно-синих цветах, в то время как АЕК выйдет в желто-зеленых полосатых футболках, сообщает Instagram СК Днепр-1.
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Голкипер украинской команды выйдет в белой экипировке, а вратарь соперника сыграет в голубой форме.
Поединок СК Днепр-1 – АЭК Ларнака стартует 18 августа в 21:00. Поединок состоится в словацком Кошице. Ответный матч запланирован на 25 августа. Победитель будет играть в групповом турнире Лиги Европы. Проигравший опустится в Лигу конференций.
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