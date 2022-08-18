Украинские клубы уже успели провалить Лигу конференций, но наш футбол без нее в любом случае не останется. СК Днепр-1 благодаря третьей позиции в предыдущем чемпионате вышел сразу в плей-офф квалификации Лиги Европы, так что в случае неудачи команда просто опустится на один турнир ниже. Впрочем, жребий "спортклубовцев" выглядит настолько соблазнительным, что думать о ЛК сейчас и не хочется. Наш клуб может замахнуться на ЛЕ.

Соперником "желто-черных" стала кипрская АЕК Ларнака. Когда говорят о кипрском футболе, то сразу вспоминается АПОЕЛ, коррупционные скандалы и киевское Динамо, частично зарегистрированное на этом острове. Ларнаку могут вспомнить разве что любители курортов, а вот о местном АЕК мало что знают.

Клуб действительно не такой уж мощный – за 28 лет существования "желто-зеленые" не выиграли ни одного чемпионства, однако за последние 8 лет они взяли 5 серебряных медалей и Кубок страны (правда, испанские СМИ пишут, что его купили за деньги). Кроме того, дважды коллектив выходил в групповой этап Лиги Европы, причем последнее выступление было не так уж давно – четыре года назад. Тогда АЕК под руководством Андони Ираолы набрал 5 очков в группе с Байером, Лудогорцем и Цюрихом.

Нынешняя команда уже успела поиграть в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, вылетев от Мидтьюлланда в серии пенальти при достаточно равной первой игре и двух ничьих (хотя дома датчане наиграли чуть ли не на 10:0). После этого АЕК прошел сербский Партизан, забив в обоих матчах по два гола. И совсем нет уверенности, что СК Днепр-1 сейчас смог бы пройти белградцев – а киприоты смогли.

Сегодня спортклубовцам необходимо внимательно сыграть на стандартах как у собственных ворот, так и у чужих. Два забитых мяча в домашней встрече с Партизаном и гол Мидтьюлланда на своем поле пришли после подач с углового или навесов с фланга (а могло прилететь и больше). При этом опасны не только кроссы, но и подбор – с этим аспектом у Ларнаки все в порядке. Впрочем, при обороне в подобных ситуациях АЕК выглядит критически уязвимым.

Главная сила АЕКа кроется на флангах. Вингеры АЕКа очень техничны и хитры. Кроме того, они обладают сильнейшим ударом. Чего только стоит гол Фаража в ворота Партизана – 23-летний правый полузащитник сместился с фланга к линии штрафной, переиграв трех соперников и закрутил мяч в левую девятку. Правда, сильнее "желто-зеленых" клонит в левую сторону, где играет Дюрчо. Для него постоянно пробуют создавать изоляции.

Если перекрыть кислород на флангах и избегать стандартных положений, то АЕК сдуется. В позиционном наступлении команда крайне бедна идеями, часто сбиваясь на удары с далекого расстояния. Если же киприотов накрывать высоким прессингом и активно вступать в контрпрессинг, они сами начнут создавать моменты для СК Днепра-1. Чем быстрее украинцы будут двигать мяч, тем хужебудут обстоять дела у островитян.

Но способен ли СК Днепр-1 на подобный футбол прямо сейчас? В кадровом плане кажется, что да. Команда, похоже, стала даже сильнее – ни один ведущий украинец не ушел из клуба, а легионеры типа Билла или Монте скорее создавали глубину, чем были безусловно основными при Йовичевиче. Ощутимым стал только уход Джурасека, но он все равно был в аренде.

Вместе с тем в команду пришли Громов, Бабенко, Танчик и несколько латиноамериканских легионеров-ноунеймов – один из них даже успел сыграть матч за сборную Аргентины. Вопрос в том, как данным кадровым разнообразием воспользуется тренерский штаб. После неожиданного для СК Днепра-1 ухода Игоря Йовичевича руководство срочно подписало Александра Кучера из Металлиста.

В теории его стиль подходит для выноса АЕКа. Харьковчане под руководством Кучера демонстрировали очень интенсивный, агрессивный и техничный футбол – именно этого боится Ларнака. СК Днепр-1 при Йовичевиче хотел играть в тот же футбол, однако игровые механизмы у хорвата ощутимо отличались. "Желто-черные" более вертикальны в своей игре и не так динамичны, как возрожденный Металлист.

На сборах "спортклубовцы" провели 8 матчей, одержав три победы над командами из низших дивизионов Словении и Хорватии. В частности, клуб Чарда днепровцы уничтожили со счетом 14:0. С более серьезными коллективами было не так весело: "желто-черные" проиграли кипрскому Арису (2:4), расписали ничьи с Бейтаром (1:1), Аль-Шарджей (1:1), Аль-Насром (1:1) и Вараждином (3:3). Все эти клубы играют в элитных дивизионах.

Впрочем, опираться на результаты и даже на футбол, продемонстрированный на сборах – бесполезно. В официальных матчах будет совсем другая игра. Будем надеяться, что она нас приятно удивит.

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – АЕК Ларнака

СК Днепр-1: Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Сарапий, Пихаленок – Назаренко, Когут, Громов – Довбык

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Энлезу – Ойер, Густаву – Фараж, Альтман, Дюрчо – Лопеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

От АЕКа мы знаем, чего ожидать. Будет много фланговой игры, навесов и стандартов – по крайней мере будет много попыток сыграть именно таким образом. Для СК Днепр-1 в этом футболе нет ничего нового, ведь в УПЛ играют в похожем русле. Проблема состоит в том, что СК Днепр-1 уже 10 месяцев не играет в официальных матчах, в то время как киприоты находятся в нормальном игровом тонусе.

Тем не менее, на сборах украинский клуб, в большинстве своем, не проигрывал командам из высших дивизионов лиг вроде кипрской, а значит сегодня можно надеяться хотя бы на ничью. Тем более что состав у "спортклубовцев" очень приличный, да и тренер интересный. Мы поставим именно на мировую.

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