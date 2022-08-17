Главный тренер СК Днепр-1 на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка против АЕКа из Ларнаки. Эта игра станет первой в еврокубках в истории клуба.

– Это будет дебют и для меня, и для команды. Готовимся в плановом режиме. Все ребята горят желанием, хотят играть. Уж нужно их немного сдерживать, чтобы не перегорели. С нетерпением ожидаем завтрашнюю встречу.

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– СК-Днепр-1 претерпел большие кадровые изменения. Удовлетворены ли вы сейчас кадровым состоянием команды и планируется ли усиление?

– Не вижу смысла сейчас говорить – доволен, или нет. Те 11, 13 или 15 игроков, кто есть в команде и хочет играть, завтра выйдут на поле и будут сражаться за свой клуб, за свой город, за свою страну, за команду.

– То, что команда в любом случае будет играть в группе евротурнира, помогает или мешает настроить игроков на завтрашнюю игру?

– У нас одна цель: попасть в группу Лиги Европы. И я не вижу никакой другой группы.

– Сегодня поступила информация о возможном переходе Артема Довбика в клуб Серии А. Будет ли он играть завтра?

– Конечно, здоровые ребята будут участвовать в завтрашнем матче. Артём, конечно, среди них, – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Поединок СК Днепр-1 – АЕК Ларнака стартует 18 августа в 21:00. Поединок состоится в словацком Кошице. Ответный матч запланирован на 25 августа. Победитель будет играть в групповом турнире Лиги Европы. Проигравший опустится в Лигу конференций.

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