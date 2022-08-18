Команди визначились, в яких кольорах вийдуть на поєдинок кваліфікації в груповий етап Ліги Європи.

Дніпряни зіграють у звичних темно-синіх кольорах, тоді як АЕК вийде в жовто-зелених смугастих футболках, повідомляє Instagram СК Дніпро-1.

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Голкіпер української команди вийде в білому екіпіруванні, а воротар суперника зіграє в блакитній формі.

Поєдинок СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака стартує 18 серпня о 21:00. Поєдинок відбудеться у словацькому Кошице. Матч-відповідь запланований на 25 серпня. Переможець гратиме в груповому турнірі Ліги Європи. Той, хто програє, опуститься в Лігу конференцій.

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