Сёмин оценил роль Кравца в нынешнем Динамо

"умаю, Артем Кравец вполне усилит Динамо. Он достаточно опытный уже футболист, за эти годы приобрел уверенность, которой ему не хватало раньше и теперь в состоянии помочь Динамо. Артем вполне может стать одним из лидеров команды, повести ее за собой.

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Помню, что тогда в Динамо, когда я был главным тренером, у него была хорошая скорость. Он провел великолепный матч с Валенсией. Тогда ему не хватало стабильности. Сейчас, думаю, если Мирча Луческу пригласил его в Динамо, значит, он ему поможет.

Возраст? 30 лет – это еще достаточно молодой возраст. Желаю ему удачи в киевском клубе", – сказал Семин в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, форвард присоединился к Динамо 20 августа на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года с опцией продления. Последним клубом Артема был турецкий Кайсериспор. Кроме вышеупомянутых команд он успел поиграть за киевский Арсенал, немецкий Штутгарт и испанскую Гранаду.

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