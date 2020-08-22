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Суркис озвучил смысл подписания Кравца

17:42 - Читати українською
Суркис озвучил смысл подписания Кравца
Артем Кравец / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал возвращение Артема Кравца в Динамо.

"Артем - динамовец. Когда я предложил ему вернуться, конечно, с согласия тренерского штаба, он с удовольствием это воспринял.

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Кто будет сильнее, тот и будет играть. Конкуренция никогда не помешает. Тем более, у нас непонятно, когда восстановятся Вербич, Шепелев, Миколенко. Нет ни Бурды, ни Попова. Думаю, нашей сборной все они не помогут. Надеюсь, что к следующему туру они будут готовы", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, форвард присоединился к Динамо 20 августа на правах свободного агента, подписав контракт сроком на 2 года с опцией продления. Последним клубом Артема был турецкий Кайсериспор.

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Динамо Киев Динамо Киев Владимир Владимир Шепелев Денис Денис Попов Артем Артем Кравец Никита Никита Бурда Игорь Суркис Беньямин Беньямин Вербич Виталий Виталий Миколенко
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