Сьомін оцінив роль Кравця у нинішньому Динамо

"Думаю, Кравець цілком підсилить Динамо. Він вже достатньо досвідчений футболіст, за ці роки набув впевненості, якої йому не вистачало раніше і тепер у змозі допомогти Динамо. Артем цілком може стати одним з лідерів команди, повести її за собою.

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Пам'ятаю, що тоді в Динамо, коли я був головним тренером, у нього була хороша швидкість. Він провів чудовий матч з Валенсією. Тоді йому не вистачало стабільності. Зараз, думаю, якщо Мірча Луческу запросив його в Динамо, значить, він йому допоможе.

Вік? 30 років – це ще досить молодий вік. Бажаю йому успіху в київському клубі", – сказав Сьомін у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, форвард приєднався до Динамо 20 серпня на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на 2 роки з опцією продовження. Останнім клубом Артема був турецький Кайсеріспор. Окрім вищезгаданих команд він встиг пограти за київський Арсенал, німецький Штутгарт та іспанську Гранаду.

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