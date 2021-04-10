Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал будущее Тайсона в клубе и рассказал о настрое на поединок с Динамо.

"100 голов Мораеса в УПЛ? Мы прекрасно понимаем, что нападающий живет теми голами, которые забивает. Игроки всегда довольны определенными индивидуальными наградами партнеров. Мы всегда довольны такими значимыми цифрами как для футболиста, так и для команды.

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Будущий уход Тайсона из Шахтера? Нет никаких комментариев, чтобы их давать. Это определенная ситуация, которая сейчас обсуждается администрацией клуба. Руководство решает вопрос такого плана вместе с председателем клуба – президентом. Поэтому все решения, которые будут приняты по этой теме, для клуба к лучшему.

Матч с Динамо? Рассматриваем любой следующий матч как отличную возможность победить. Это касается абсолютно всех соперников. Нам следует заработать еще три очка. Готовиться будем так же, как и всегда: дисциплинированно, с настроением и полной самоотдачей, зная, что нам нужны очки", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Отметим, что сегодня, 10 апреля, появилась информация, что Тайсон больше не сыграет в составе Шахтера – дончане планируют распрощаться с опальным бразильцем будущим летом.

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