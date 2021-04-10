"Полузащитник Шахтера Тайсон больше не сыграет за донецкий клуб. Не только в этом году, но и в своей карьере. Клуб не ведет с ним переговоров о продлении контракта и планирует расставаться.

Тайсон станет игроком Интернасьонала 1 июля, – Тransfermarkt

На такой довольно неприятной ноте для обеих сторон, ведь у Тайсона 299 матчей за "горняков" и еще одна игра могла бы стать юбилейной для бразильца. Тем не менее, Тайсон ведет себя так, как он себя ведет. Он нашел причины, чтобы избежать долгой дороги и не ехать с дублем в Мариуполь.

Тайсон не хочет объяснять клубу свою позицию: почему он так себя ведет и почему после такой яркой карьеры он покидает Шахтер, оставляя неприятный осадок", – сказал в программе "ТУР Online" журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Соколов.

Напомним, в текущем сезоне Тайсон провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, а пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал – Transfermarkt даже сообщает о его возвращении в Бразилию 1 июля 2021 года.

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