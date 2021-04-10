Шахтер почти весь первый тайм провел в атаках, однако забил аж на 33 минуте: Мораес получил мяч в штрафной и мощно пробил в дальнюю девятку. Уже через 3 минуты Соломон удвоил преимущество, классно закрутив в дальний угол. После перерыва Тете мог сделать разгромным, но Чоботенко заблокировал удар фактически по пустым воротам. Впрочем, Шахтер все же забил третий раз: Додо заработал спорный пенальти, который реализовал Мораес.

Шахтер разгромил ослабленный Мариуполь – Мораес снова оформил дубль, арбитр придумал пенальти

Таким образом, Шахтер набрал 45 очков и приблизился к Динамо, которое сегодня сыграет с СК Днепр-1, Мариуполь с 21 пунктом остался девятым.