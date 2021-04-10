Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував майбутнє Тайсона у клубі та розповів про налаштування на поєдинок із Динамо.

"100 голів Мораєса в УПЛ? Ми чудово розуміємо, що нападник живе тими голами, які забиває. Гравці завжди задоволені певними індивідуальними заслугами партнерів. Ми завжди задоволені такими значущими цифрами як для футболіста, так і для команди.

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Майбутній відхід Тайсона з Шахтаря? Немає жодних коментарів, щоб їх давати. Це певна ситуація, яка зараз обговорюється адміністрацією клубу. Керівництво вирішує питання такого плану разом з головою клубу – президентом. Тому всі рішення, які будуть ухвалені стосовно цієї теми, для клубу на краще.

Матч із Динамо? Розглядаємо будь-який наступний матч як відмінну нагоду перемогти. Це стосується геть усіх суперників. Нам слід заробити ще три очки. Готуватимемось так само, як і завжди: дисципліновано, з настроєм і цілковитою самовіддачею, знаючи, що нам потрібні очки", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Зазначимо, що сьогодні, 10 квітня, з'явилась інформація, що Тайсон більше не зіграє у складі Шахтаря – донеччани планують розпрощатись із опальним бразильцем.

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