"Леднева отдали в Фехервар, но непросто отдали. Ситуация с Яремчуком все-таки научила киевский клуб, что терять своего футболиста, а затем выкупать его за большие деньги очень сложно.

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Поэтому Леднев был отдан в Фехервар с правом выкупа. Насколько я понимаю, венгры могут выкупить его за 2 миллиона евро, аренда – 100 тысяч в год. Однако Динамо прописало в контракте, что даже если Фехервар выкупит этого футболиста и захочет его куда-нибудь продать, то он обязан сперва предложить киевлянам купить Леднева за 3 миллиона", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Леднев перешел в Фехервар на правах годовой аренды.

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