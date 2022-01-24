В текущее трансферное окно состав Динамо пополнил только вернувшийся из аренды в СК Днепр-1 Владислав Дубинчак. В то же время киевляне отпустили ряд игроков – Виталия Миколенко продали в Эвертон, а нескольких исполнителей отдали в аренду.

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"На сегодняшний день киевское Динамо не планирует серьезного усиления. Луческу сказал президенту клуба, что он готов рассматривать возможные предложения усиления после первого сбора, чтобы разобраться, кто сейчас находится в его распоряжении.

Он взял на сбор несколько молодых футболистов, желает на них посмотреть. Тренер хочет понять, готовы ли они выполнять тот объем работы, который он предлагает, есть ли у них достаточно квалификации, чтобы это выполнять и ставить перед собой высокие задачи. А уже после завершения сбора, насколько я понимаю, между президентом клуба и главным тренером состоится встреча, где они обсудят, какие позиции нуждаются в усилении. Это первая причина.

Вторая – на исходе трансферного окна цены на футболистов обычно падают. Есть возможность приобрести игрока не за фиксированную сумму, а найти компромисс. Поэтому Динамо пока не является активным игроком на рынке", – отметил журналист в эфире Цыганык Live.

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