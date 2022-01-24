"Лєднєва віддали у Фехервар, але непросто віддали. Ситуація з Яремчуком все-таки навчила київський клуб, що втрачати свого футболіста, а потім викуповувати його за великі гроші дуже складно.

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Тому Лєднєва віддали у Фехервар із правом викупу. Наскільки я розумію, угорці можуть його викупити за 2 мільйони євро, оренда – 100 тисяч на рік. Однак Динамо прописало в контракті, що навіть якщо Фехервар викупить цього футболіста і захоче його куди-небудь продати, то він зобов'язаний спершу запропонувати киянам купити Лєднєва за 3 мільйони", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Лєднєв перейшов у Фехервар на правах річної оренди.

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