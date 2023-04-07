28-летний грузин перебрался в клуб Алай на правах свободного агента, подписав контракт до конца 2023 года.

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Ситчинава уже даже успел дебютировать за новый коллектив. 6 апреля присоединился к победе над Илбирсом со счетом 1:0, проведя на поле 16 минут. Алай предыдущий сезон завершил на второй строчке чемпионата Кыргызстана. Текущий начал с двух побед.

Напомним, Ника хорошо известен украинскому болельщику благодаря выступлениям за Ингулец (134 матча за 5 лет) и Колос. Также играл за финский КуПС, грузинские Колхети и Джорджию.

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