28-річний грузин перебрався до клубу Алай на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця 2023 року.

Захисник Шахтаря офіційно завершив втечу від "гірників"

Сітчінава вже навіть встиг дебютувати за новий колектив. 6 квітня долучився до перемоги над Ілбірсом з рахунком 1:0, провівши на полі 16 хвилин. Алай попередній сезон завершив на другій сходинці чемпіонату Киргизстану. Поточний розпочав із двох звитяг.

Нагадаємо, Ніка добре відомий українському вболівальнику завдяки виступам за Інгулець (134 матчі за 5 років) та Колос. Також грав за фінський КуПС, грузинські Колхеті й Джорджію.

"Динамо? Мій телефон просто розривався": Ніка Сітчінава вижив у війні з Росією, веде Інгулець і чекає Вернидуба