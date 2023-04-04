О переходе уже экс-защитника Шахтера Аваи сообщил на своей странице в Instagram.

Защитник Шахтера досрочно покинул Крузейро и спешит разорвать контракт с "горняками"

Сиприано стал полноправным игроком бразильского клуба – Transfermarkt информирует, что Маркос покинул "горняков" на правах свободного агента. До этого он выступал за Крузейро на правах аренды, но стороны досрочно расторгли соглашение.

Напомним, Сиприано перебрался в Шахтер в июле 2018 года из Сан-Паулу за 1 млн евро. Выступал в аренде в швейцарском Сьоне. В июле 2022-го отправился в аренду в Крузейро, за который провел 10 матчей (2 ассиста). Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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