39-летний нападающий стал игроком чикагского Панатинаикоса, сообщает официальный Instagram клуба.

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Сиссе решил помочь команде в дебютном сезоне. После кампании-2021 он повесит бутсы на гвоздь. Французский форвард не выходил на поле начиная с сезона 2017/18. Тогда он защищал цвета швейцарского Ивердона. Позже Сиссе подписал контракт с Виченцой, но так и не провел за "бьянкоросси" ни минуты.

На профессиональном уровне Джибриль Сиссе дебютировал еще в марте 1999-го в родном Осере. Позже форвард выступал за Ливерпуль, Марсель, Сандерленд, Панатинаикос, Лацио, Куинз Парк Рейнджерс, Аль-Гарафу, Кубань, Бастию, Сен-Пьерруаз.

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