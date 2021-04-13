39-річний нападник став гравцем чиказького Панатінаїкоса, повідомляє офіційний Instagram клубу.

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Сіссе вирішив допомогти команді в дебютному сезоні. Після кампанії-2021 він повісить бутси на цвях. Французький форвард не виходив на поле від сезону 2017/18. Тоді він захищав кольори швейцарського Івердона. Пізніше Сіссе підписав контракт із Віченцою, але так і не провів за "б'янкороссі" жодної хвилини.

На професіональному рівні Джібріль Сіссе дебютував ще в березні 1999-го в рідному Осері. Пізніше форвард виступав за Ліверпуль, Марсель, Сандерленд, Панатінаїкос, Лаціо, Квінз Парк Рейнджерс, Аль-Гарафу, Кубань, Бастію, Сен-П'єрруаз.

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