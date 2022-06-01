Защитник Динамо и сборной Украины Александр Сирота организовал благотворительный аукцион для помощи вооруженным силам Украины.

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21-летний футболист на своей странице в социальной сети Instagram "пустил с молотка" футболку с автографами игроков сборной Украины. Заработанные средства будут направлены на закупку амуниции и военных аптечек для полка специального назначения "Сафари" Национальной полиции Украины, который находится на передовой .

Стартовая цена лота – 5000 гривен. Минимальный шаг – 500 гривен. Аукцион продлится до 22:00 3 июня.

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