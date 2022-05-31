Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать девятая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



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11:25. Гендиректор Руха настаивает на проведении УПЛ в Украине, приведя пример Хорватии.

10:40. "Я хочу, чтобы Украина поехала в Катар и выиграла ЧМ-2022", – легенда шотландского футбола желает удачи "сине-желтым" в поединке с его национальной командой.

10:15. Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко, который провел прошлый сезон в аренде в Специи, рассказал, как живут его родные на временно оккупированной территории.

9:52. "Хотим повторить эти эмоции": Ярмоленко настроен на успех в игре с Шотландией, вспомнив выступление на Евро-2020.

9:30. Зинченко основал благотворительный фонд помощи украинцам, пострадавшим от войны.

9:00. Яремчук объяснил, почему не может быть сомнений в готовности игроков Динамо к матчам за сборную Украины.