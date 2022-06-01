Наставник "сине-желтых" Александр Петраков определился с обоймой игроков, которые смогут противостоять шотландцам.

В заявку на поединок против Шотландии попали 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

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Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в список избранных не попали Данило Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.

Список сборной Украины на игру с Шотландией:

Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Эдуард Соболь, Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Александр Караваев;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится сегодня, 1 июня. Начало встречи в 21:45.

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