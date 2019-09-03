Сирота: Считал Санжар нормальным человеком, теперь появились сомнения

Бывший вратарь киевского Динамо Святослав Сирота раскритиковал нового тренера Карпат Романа Санжара, который сменил на этом посту Александра Чижевского.

Экс-голкипер Динамо на свой странице в Фейсбуке выразил возмущение по поводу назначения Романа Санжара главным тренером львовских Карпат. Больше всего его разозлил тот факт, что Санжар пришел на "живое" место. По мнению Сироты, не стоило соглашаться на должность, зная, что действующего тренера Карпат Александра Чижевского еще не уволили.

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"Всегда считал Санжара хорошим тренером и нормальным человеком. Относительно тренера пока остаюсь при своем мнении, а вот по поводу второго – появились вопросы. Жизнь уже не раз доказывала, что все возвращается бумерангом. Поэтому вынужден констатировать: Роман Санжар уже сейчас может готовиться к уходу, даже если результат его работы будет положительным. Не стоит удивляться, когда ему скажут «до свидания» не после поражений, а при позитивном результате, а на его живое место будет назначен другой человек. Будет обидно? Уверен, что да. Кроме того, мне интересно, как Роман при продлении лицензии будет на соседних партах сидеть с такими же как он ребятами-тренерами и смотреть им в глаза, общаться с ними. Ничего в душе не дрогнет?

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Александр Чижевский, меня не особо волновали результаты Карпат, я не болельщик, и тем более не болельщик львовского клуба. Но ты уже есть историей украинского футбола и просто замечательной личностью. Ты был и остаешься кумиром многих поколений болельщиков. А некоторые люди не были и не будут такими, как ты, никогда. Не могу им желать удачи.

P.S. Главное — всегда оставаться человеком», – написал на своей странице в Фейсбуке Сирота.