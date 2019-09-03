Сирота: Вважав Санжара нормальною людиною, тепер з’явились сумніви

Колишній воротар київського Динамо Святослав Сирота розкритикував новопризначеного тренера Карпат Романа Санжара, який замінив на цьому посту Олександра Чижевського.

Екс-голкіпер Динамо на свой сторінці у Фейсбук висловив обурення з приводу призначенням Романа Санжара головним тренером львівських Карпат. Найбільше його роздратував той факт, що Санжар прийшов на "живе" місце. На думку Сироти, не варто було погоджуватись на посаду, знаючи що чинного тренера Карпат Олександра Чижевського ще не звільнили.

Санжар очолив Карпати

"Завжди вважав Санжара хорошим тренером і нормальною людиною. Щодо тренера поки залишаюся при своїй думці, а ось з приводу другого – з’явилися питання.

Життя вже не один раз доводило, що все повертається бумерангом. Тому змушений констатувати, що Роман Санжар вже зараз може готуватися до відходу, навіть якщо результат його роботи буде позитивним. І впевнений, не варто дивуватися, коли йому скажуть до побачення не після поразок, а навіть при позитивному результаті, і на його живе місце буде призначено іншу людину. Буде прикро? Упевнений, що так. Окрім того, мені цікаво, як Роман при продовженні ліцензії буде на сусідніх партах сидіти з такими ж як він хлопцями-тренерами і дивитися їм в очі, спілкуватися з ними. Нічого в душі не здригнеться?

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Олександр Чижевський, мене не особливо хвилювали результати Карпат, я не уболівальник, і тим більше не уболівальник львівського клубу. Однак ти вже є і історією українського футболу, і просто чудовою особистістю. Ти був і залишаєшся кумиром багатьох поколінь уболівальників. А деякі люди не були і не будуть таким як ти ніколи. І не можу їм побажати удачі.

P.S. Головне – завжди залишатися Людиною", – написав на своїй сторінці у Фейсбук Сирота.