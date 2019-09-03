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Ультрас Карпат выступили против отставки Чижевского – фанов поддержал экс-защитник львовян

12:49 114 Читати українською
Ультрас Карпат выступили против отставки Чижевского – фанов поддержал экс-защитник львовян

Фанаты Карпат обратились к президенту клуба Петру Дыминскому и исполнительному директору Ростиславу Ящишину с просьбой сохранить Александра Чижевского в должности главного тренера клуба.

"Из-за появления в сети инсайдерской информации о планах руководства клуба об отставке действующего главного тренера команды и желании заключить контракт с абсолютно посредственными специалистами с опытом работы в клубах с сомнительной репутацией, мы – лидеры всех активных группировок и коллективов фанатов львовских Карпат – считаем нужным заявить о своей полной поддержке нынешнему главному тренеру команды, патриоту львовского футбола – Александру Чижевскому.

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Мы не видим никаких оснований для этой отставки – команда, собранная на ходу, не имела возможности пройти полноценные сборы, доукомплектована уже на протяжении чемпионата, на данный момент благодаря самоотверженному труду тренеров превратилась в боеспособную, сплоченную одной целью единицу, и прогресс команды очевиден.

Мы категорически против любых закулисных интриг, которые внес в жизнь клуба один одиозный футбольный агент, а персоне предложенной кандидатуры хотим напомнить о существовании такого понятия, как "тренерская этика" и недопустимости становиться на "живое" место, подсиживая своего коллегу по тренерскому цеху. Надеемся на понимание со стороны всех причастных к данной ситуации и на их заинтересованность в стабильности и успеху нашего родного клуба", – говорится в заявлении фанатов на странице в Instagram.

Отметим, что поддержку Чижевскому выразил и экс-игрок львовян Юрий Габовда в своем Facebook.

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Звернення до Петра Петровича Димінського та Ростислава Ящишина. У зв'язку з появою в інтернеті інсайдерської інформації про плани керівництва клубу щодо відставки чинного головного тренера команди та, натомість, бажанням укласти контракт із абсолютно посередніми фахівцями із досвідом роботи в клубах зі сумнівною репутацією, ми - лідери всіх активних угруповань та колективів фанатів львівських "Карпат" - вважаємо за потрібне заявити про свою повну підтримку нинішньому головному тренеру команди, патріоту львівського футболу - Олександру Арсенійовичу Чижевському. Не бачимо жодних підстав для цієї відставки - команда, зібрана на ходу, яка не мала можливості пройти повноцінні збори, доукомплектована вже по ходу чемпіонату, на цей момент завдяки самовідданій праці тренерів перетворилася в боєздатну, згуртовану одною ціллю одиницю, і прогрес команди є очевидний. Ми категорично проти будь-яких закулісних інтриг, які вніс в життя клубу один одіозний футбольний агент, а персоні запропонованої кандидатури хочемо нагадати про існування такого поняття, як "тренерська етика" і неприпустимість ставати на "живе" місце, підсиджуючи свого колегу по тренерському цеху. Сподіваємося на розуміння з боку всіх причетних до даної ситуації та на їхню зацікавленість в стабільності та успіхові нашого рідного клубу!

Допис, поширений користувачем @ ultras_karpaty

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