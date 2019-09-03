Ультрас Карпат выступили против отставки Чижевского – фанов поддержал экс-защитник львовян

Фанаты Карпат обратились к президенту клуба Петру Дыминскому и исполнительному директору Ростиславу Ящишину с просьбой сохранить Александра Чижевского в должности главного тренера клуба.

"Из-за появления в сети инсайдерской информации о планах руководства клуба об отставке действующего главного тренера команды и желании заключить контракт с абсолютно посредственными специалистами с опытом работы в клубах с сомнительной репутацией, мы – лидеры всех активных группировок и коллективов фанатов львовских Карпат – считаем нужным заявить о своей полной поддержке нынешнему главному тренеру команды, патриоту львовского футбола – Александру Чижевскому.

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Мы не видим никаких оснований для этой отставки – команда, собранная на ходу, не имела возможности пройти полноценные сборы, доукомплектована уже на протяжении чемпионата, на данный момент благодаря самоотверженному труду тренеров превратилась в боеспособную, сплоченную одной целью единицу, и прогресс команды очевиден.

Мы категорически против любых закулисных интриг, которые внес в жизнь клуба один одиозный футбольный агент, а персоне предложенной кандидатуры хотим напомнить о существовании такого понятия, как "тренерская этика" и недопустимости становиться на "живое" место, подсиживая своего коллегу по тренерскому цеху. Надеемся на понимание со стороны всех причастных к данной ситуации и на их заинтересованность в стабильности и успеху нашего родного клуба", – говорится в заявлении фанатов на странице в Instagram.

Отметим, что поддержку Чижевскому выразил и экс-игрок львовян Юрий Габовда в своем Facebook.

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