Сирота признался, что Луческу "напихал" игрокам Динамо за реализацию в матче с Александрией
Защитник Динамо Александр Сирота поделился впечатлениями от матча 7-го тура УПЛ против Александрии.
"Должны были 3-4 гола забивать в первые 15-20 минут. Матч уже был бы закончен. В раздевалке Луческу немного "напихал" нам за это", – лаконично поделился Сирота в комментарии Профутболу.
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Отметим, что Динамо минимально обыграло Александрию (1:0) благодаря голу Попова в дебюте поединка и имело еще несколько убийственных моментов.
К слову, Сирота провел 5 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.
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