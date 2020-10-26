"Должны были 3-4 гола забивать в первые 15-20 минут. Матч уже был бы закончен. В раздевалке Луческу немного "напихал" нам за это", – лаконично поделился Сирота в комментарии Профутболу.

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Отметим, что Динамо минимально обыграло Александрию (1:0) благодаря голу Попова в дебюте поединка и имело еще несколько убийственных моментов.

К слову, Сирота провел 5 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.

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