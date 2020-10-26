Луческу бурхливо стартував у Динамо – за 12 офіційних матчів 9 тріумфів і лише одне фіаско. Його середні за гру 2,42 набраних очок з киянами – це найвищий результат у кар'єрі. Навіть з "гірняками" було менше (2,2), хоча зрозуміло, що вибірка поєдинків більша. Перемога в Суперкубку проти своєї колишньої команди, плюс 4 над Шахтарем в УПЛ, перший вихід у груповий етап ЛЧ з часів Сергія Реброва у 2016 році. Та, очевидно, що момент ейфорії змінився на холодний душ після доволі безликого домашнього старту в Лізі чемпіонів. Гра Ювентуса, який за останні 4 матчі в Італії виграв лише раз і то в кабінетах, показує – кияни втратили відмінну нагоду зіграти на проблемах ще одного гранда. Кого, як не 75-річного румуна запитати проблеми свого колишнього підопічного в туринському суперклубі, шанси Інтера здолати Шахтар чи перспективи Аталанти Маліновського і компанії?

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Що порадив би Пірло

Важко сказати. Почати кар'єру з командою, яка повинна перемагати в кожному турі, непросто. Я бачив вчорашній матч проти Верони. Думаю, йому теж пощастило. Він повинен знаходити баланс у всьому, що робить. Має усвідомлювати, що проти Ювентуса всі суперники віддають на полі всі 100% сил. Його стосунки з хлопцями повинні бути правильно налаштовані.

Відставка з Динамо та переосмислення

Футбол – дивна річ. Я хотів подати у відставку, бо мене не прийняли. Звичайно, що роблю це не заради грошей. Це просто моє життя. Тож якщо вони мене не хотіли, я не міг залишитися. Але президент наполіг, ми відразу виграли Суперкубок і встигли зробити все цілком непогано. Однак у будь-якому випадку ми ще не на тому рівні, щоб кваліфікуватися з групи до наступного етапу Ліги чемпіонів.

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Шахтар змінив лідерів і буде важким суперником для Інтера

Вони дещо занадто довго чекали на те, щоб змінити стару гвардію, але зараз це хороша команда. Швидка і добротна. У них приємний ігровий малюнок, яка базується на техніці, руху та володінню м'ячем неймовірного рівня. Інтер чекає важкий двобій. Навіть якщо Шахтарю не вистачає досвіду, "нерадзуррі" буде непросто перемогти на виїзді. Команда продовжує свою філософію, президент любить футбол більше, ніж гроші. Вони не зраджують собі – беруть дуже талановитих бразильських гравців, які ростуть.

Перша поразка з Динамо

0:2 від Ювентуса у Лізі чемпіонів? Ми пройшли важкий період: 5 років без Ліги чемпіонів (насправді 4, – прим. "Футбол 24"). Нам довелося створити команду, де багато гравців – вихованці з клубної академії. Згодом нам вдалося пройти кваліфікацію, проте ще багато чого потрібно зробити. "Б'янконері" заслужили перемогу, але в будь-якому випадку це був збалансований матч. Їм вдалося забити голи з двох моментів, скажімо так... Ювентус зможе пройти у плей-офф – думаю, що разом з Барселоною. У них не повинно виникнути проблем. Не думаю, що в цій групі можуть статися якісь сюрпризи. Відсутність окремих лідерів через COVID-19 може змінити ситуацію, але це більше стосується команд, в яких невелика лава запасних. Я працюю над тим, щоб київське Динамо вийшло на рівень, до якого вони звикли. Та наразі наша мета – третє місце.

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Яку італійську команду Луческу хотів би тренувати

За ігровим малюнком мені дуже подобається Аталанта. Вони вміють діяти швидко, агресивно, атакуючи ігровий простір – це відображення того футболу, який хочу бачити у своїх командах. У них хороша команда, яка розуміє принципи гри. Вони припускаються незначної кількості помилок, враховуючи на те, наскільки багато грають в атаці.

Чи може футбол змінитися через пандемію коронавірусу

Це може статися. Глядачі змінюють гру. Не той самий ритм, немає шоу. Гравців доводиться додатково заохочувати, їм потрібні оплески, атмосфера. Коли граєш за порожніх трибун – дуже сумно. Ми професіонали, але це важко. Можуть виникнути певні зміни. Ми перейшли на дуже організований футбол з тренерами, які повертаються до базових принципів гри. Багато наставників аналізують безліч статистичних даних, тому вони значно краще підготовлені. Ми бачимо Ліверпуль і Манчестер Сіті, які тепер переживають немалі труднощі, тому що їх дуже прискіпливо аналізують.

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