"Повинні були 3-4 голи забивати в перші 15-20 хвилин. Матч вже був би закінчений. У роздягальні Луческу трохи "напхав" нам за це", – лаконічно поділився Сирота у коментарі Профутболу.

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Зазначимо, що Динамо мінімально обіграло Олександрію (1:0) завдяки голу Попова в дебюті поєдинку та мало ще кілька вбивчих моментів.

До слова, Сирота провів 5 матчів у складі Динамо в поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.

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